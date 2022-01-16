- Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Mutlu Patiler" adı altında başlatılan projede polisler ve çocuklar seferberlik başlatarak sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

ŞIRNAK (İHA) - - Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Mutlu Patiler" adı altında başlatılan projede polisler ve çocuklar seferberlik başlatarak sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

Kış mevsimin gelmesi ve soğukların artmasıyla birlikte polis ve çocukların iş birliğiyle yapılan barınaklar ilçenin farklı yerlerine koyulup içine düzenli olarak mama bırakılacak. Proje, hayvan severler tarafından büyük beğeni toplarken, projeyle çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak hedefleniyor.

Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, özellikle son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili ciddi çalışmaları olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi emniyet ve jandarma ekipleriyle beraber sokak hayvanlarının kış aylarında yemlemek olduğunu belirten Doğan, "Onlara gereken bakımın yapılması bir diğeri de öğrencilerimize hayvanlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlatmak ve hayvanlarla iletişimi güçlendirmek. Bu, projenin bir kaç tane ayağı. Bunlardan bir tanesi okullarda en ücra okullarımıza kadar emniyet personelimiz konuyla ilgili çocuklarımıza seminer veriyor, hayvanlarla ilgili bilgilendirme yapıyorlar" dedi.

Uludere İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan proje koordinatörü çevre ve doğa koruma polisi Hakan Ayan, çocuklarında destekleriyle bu barınakları yaptıklarını ifade etti. Ayan, buradaki amaçlarının üşüyen hayvanların üşümesini engellemek olduğunu kaydetti. Çocuklara hayvan sevgisi bilincini daha iyi aşılamak olduğunu aktaran Ayan, "Sokak hayvanları için çocuklarla birlikte bir emek sarf ediyoruz, bunda da başarılı olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kedilere elbise yapan 5. sınıf öğrencisi Dicle Ecrin Ediş, hayvanlar için yuvalar yaptıklarını dile getirdi. Kışın çok soğuk olduğunu belirten Ediş, "Onların barınma yerlerine ihtiyaçları var. Onun için bizde böyle bir projeye başladık. Kedilere elbise yaptım birazını evde, birazını da burada yaptım. Onlara çoraptan bere, pantolon, gömlek yaptım" şeklinde konuştu.