Şırnak'ta Polis Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracı karşı yönden gelen başka bir polis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit oldu.



Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun yönetimindeki zırhlı araç, karşı yönden gelen başka bir zırhlı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.



Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı polis memurları Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir polis memuru doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - ŞIRNAK