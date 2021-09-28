ŞIRNAK (İHA) - - Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak film çekimlerin merkezi oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte kentte sinema filmleri çekilmeye başlandı. 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' sinema filminin çekimleri Cudi Dağı zirvesi olan Sefine bölgesinde çekiliyor.

26 Şubat 2020 tarihinde Şırnak'ta ilk defa profesyonel olarak çekilen sinema filmi olma özelliği taşıyan 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filminin ikincisinin çekimleri başladı. Film çekimlerin başladığı Cudi Dağı eteklerinde, setin açılışına, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Yapımcı Bülent Durgun, yönetmen Gürsel Ateş, bölge kanaat önderleri ve oyuncular katıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, çekilen ilk setin 'oyun' komutunu vererek bir süre çekimleri izledi.

"Çekimler Cudi Dağı zirvesinde olacak"

Film yapımcısı Bülent Durgun, Nuh'un Gemisi Cudi'de sinema filmiyle Şırnak'ta çekilen ilk film olarak ilk adımı attıklarını söyledi. Durgun, "Şırnak'ın artık dizi ve filmlerle anılması için mücadele ediyoruz. Filmin konusu birinci bölümün devamı ama burada farklı değerlendirmeler yapılacak. Birinci filmde komedi ağırlıktaydı, ikincisinde komedi olacak ama ağırlıklı olarak dram olacak. Final sahnesini Sefine bölgesinde yapmayı planlıyoruz. Geminin oturduğu yere çıkacağız ve orayı gündeme almayı hedefliyoruz. Filme yeni katılan oyuncular var. Şırnak'ta yeni yerler açılıyor. Bunlar turizm açısından çok önemli. Biz de Şırnak'ı her anlamda göstermeye çalışıyoruz. Zenginliklerini, kültürü ve sanatını göstermeye çalışacağız. Her filmimizde Şırnaklı olan yeni gençleri katıp onları da Türk sinemasına ve dizilerine katmaya çalışacağız. Amacımız bu bölgeyi sinema ve dizilere plato ili yapmak. Diğer iller gibi Şırnak'ı gündemde olmasını istiyoruz" dedi.

Oyuncu Emre Özmen, sinema filmi için ilk kez Şırnak'a geldiğini söyledi. Özmen, "Daha önce burada hiç sinema çekilmediği için geldim. Bu bir cesaret işi. Senaryoyu ilk okuduğumda acaba masalsı bir hikayemi yoksa kurgumu diye daha sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen gerçek bir hikaye olduğunu öğrendim. Hikayenin bu tarafı ilgimi çekti. Seyirciyi bu konuda aydınlatmak gerekir" diye konuştu.

Oyuncu Metin Yıldız da, 1 buçuk sene önce Nuh'un gemisi Cudi'de filmini çektiklerini söyledi. Yıldız, "TRT'de yayınlandı ve ilk dörde girdi. Bu bizim için çok iyi bir başarı diyebiliriz. Şırnak'ta ilk sinema filminin içinde olmanın ayrı bir gururunu ve duygusunu yaşıyoruz. Bu bölge için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada insanların sanatla var olması, sanatçıları görmeleri ve bir sinema setinin kurulması çok manalı olduğunu düşünüyoruz. Biz burada bir öncülük ettik. Umarım burada nice güzel filmler çekilir. Buraya gerekli ilgi alaka gösterilir, yatırımlar yapılır" şeklinde konuştu.

Yönetmen Gürsel Ateş ise, birçok bölgede çalıştığını çalışmadığı tek bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şırnak ili olduğunu söyledi. Ateş, "Özellikle Cudi bölgesinde çekim yapmak hem Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 anlamında hem geçmiş ve tarihsel bağlantılarıyla hem de coğrafyasıyla çok heyecanlandırdı ve hiç tereddüt etmeden buraya geldim. Bu bölgenin insanına çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ilgiyle karşılandık. Şunu düşündüm Türkiye'nin dört bir tarafından çekim yapılırken, burada niye çekim yapılmasın. Buranın ne eksiği var diye yola çıktık. İnşallah başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Projemize güveniyorum" dedi.