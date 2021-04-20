Şırnak'ta merada hayvan otlatırken akıma kapılan çocuk ağır yaralandı
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Şırnak'ta merada hayvan otlatırken akıma kapılan çocuk ağır yaralandı

Şırnak'ta merada hayvan otlatırken akıma kapılan çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ - Haberler | Güncel

Şırnak'ın İdil ilçesinde akıma kapılan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde akıma kapılan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sulak köyünde merada hayvan otlatan Orhan Koçak, kopan yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Koçak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ

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