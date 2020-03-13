Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Haber
Şırnak Belediyesi, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmasıŞIRNAK'ta vatandaşların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

13.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:57
Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

ŞIRNAK'ta vatandaşların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Şırnak Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçları, yolcu durakları, hastane, okul, cami, resmi kurumlar, parklar ve bankamatiklerde dezenfekte uygulaması yaptı. Belediye Başkanvekili İhsan Gören, insanların temasta bulunduğu bütün ortak alanların dezenfekte edildiğini söyledi. Alınan önlemlerle virüsün bulaşmasını önlemeye çalıştıklarını kaydeden Gören, şunları söyledi: "Dünya gündemini işgal eden koronavirüse karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Şırnak'ta önlemler almaya çalıştık. İlk olarak ilgili birimlerimiz ile ne yapacağımızı tartıştık. Bu çerçevede özellikle toplu taşım araçları, öğrenci servisleri, şehir içi minibüsler, il içi çalışan diğer toplu taşım araçlarının dezenfeksiyonunu yaptık. Şehir içi durakların dezenfeksiyonunu yaptık. Bunların dışında insanların toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda, kıraathanelerde, kafelerde, lokantalar ve restoranlarda sıkı denetimler yapıp hijyen kurallarına uyup uyulmadığı konusuna baktık. Hayvan barınakları, ahırlar, ağıllar ve kümeslerin dezenfeksiyonunu yaptık. Parklarda, bahçelerde bulunan banklarda hijyenin sağlanması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. İbadethaneler, okullar, okul bahçeleri bizim çalışma alanlarımızın içinde bulunan dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı alanlar içerisinde. Çocuk parkları ve oyun alanları çalışma alanlarımız içerisinde bulunuyor. Şehir merkezinde daha önce caddeleri 2 defa suluyorduk. Bundan sonra yağmurun olmadığı zamanlarda her gün sulama çalışmalarımızı yapacağız. Hızlı bir çalışmaya girdik. Bütün ekiplerimiz teyakkuz içerisindeler. Aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yapan firmalarla birlikte çalışıyoruz. Aldığımız tedbirler inşallah koronavirüsü bizden uzak tutacaktır."

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Uğur Akkuş Ebru Şallı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Ali Palabıyık Nihat Özdemir Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:45:14. #1.15#