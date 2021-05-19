Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
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Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Yaşam

Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde binlerce kişi, Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde binlerce kişi, Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. İlçedeki zırhlı araçlar ay yıldızlı bayraklarla donatılırken, binlerce kişi Kato Dağı'ndan ilçe merkezine yürüdü. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş bayrak açarak yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı Aşan, "Korona virüs tedbirleri uygulandı. Bizler de bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladık" dedi.

Yürüyüş Hükümet Konağı bahçesinde bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

(SG-YRT-ÖZ-Y)

Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş
Kato Dağı'ndan kent merkezine zırhlı araçla ay yıldızlı yürüyüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe

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