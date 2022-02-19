ŞIRNAK (İHA) - - Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kato Dağı eteklerinde ve 2 bin rakıma sahip olan ilçede 5 ay boyunca kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Soğuk hava ile birlikte dün akşamdan beri etkili olan kar, ilçe merkezi ve dağları beyaz örtüye bürüdü.

(SRD-AKK-Y)