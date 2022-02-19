Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Serdar Gükçe - Güncel
 - Güncelleme:

- Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor.

ŞIRNAK (İHA) - - Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kato Dağı eteklerinde ve 2 bin rakıma sahip olan ilçede 5 ay boyunca kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Soğuk hava ile birlikte dün akşamdan beri etkili olan kar, ilçe merkezi ve dağları beyaz örtüye bürüdü.

(SRD-AKK-Y)

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Güncel

Şırnak, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title