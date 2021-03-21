Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü

Öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) isimli 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.

2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

ŞIRNAK VALİLİĞİ PATLAMAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü Yekmal mezrasının kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan 14 yaşındaki Yusuf Ata ve 16 yaşındaki Caner Sak isimli vatandaşların saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralılar, helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Caner Sak

Yusuf Ata

Kaynak: Anadolu Ajansı