Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
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Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı

20.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:01

Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı Şırnak Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su yıkadı.

Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı

ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su yıkadı.

Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte ve yüzey temizleyicisi ile ana caddeler ve sokaklar yıkandı. Tulum giyen temizlik ekipleri fırça ile köpüklü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Basan, korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlamasından bu yana ekip olarak gece gündüz demeden dezenfektan ve yıkama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Basan, "Bugün özellikle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, ana arterlerde ve toplu yaşam alanlarında dezenfektan ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza temiz bir alan bırakmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı
Cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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