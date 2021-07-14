Şırnak'ta "büyük kız kuşu" yumurtadan çıkan yavrularıyla yuva yaptığı inşaat alanından ayrıldı

Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi şantiye alanında yaptığı yuvaya 4 yumurta bırakan "büyük kız kuşu", yumurtadan çıkıp uçmaya başlayan yavrularıyla bölgeden ayrıldı.

Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi şantiye alanında yaptığı yuvaya 4 yumurta bırakan "büyük kız kuşu", yumurtadan çıkıp uçmaya başlayan yavrularıyla bölgeden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şırnak Belediyesi iş birliğinde yapımı süren Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde, yuva yaptığının fark edilmesi üzerine çevredeki peyzaj çalışmalarına ara verilen inşaat alanındaki büyük kız kuşunun 4 yavrusu yumurtadan çıktı.

Kuşun yavrularıyla bölgeden ayrılması üzerine ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Atık Su Arıtma Tesisi Saha Kontrol Mühendisi Nurşin Açıl, AA muhabirine, geçen ay saha elemanlarınca fark edilmesi üzerine şantiye alanına 4 yumurta bırakan büyük kız kuşu ve yavruları için yuvanın çevresindeki peyzaj çalışmasını durdurduklarını hatırlatarak, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile takip ettiklerini söyledi.

3 gün önce yapılan kontrolde yavruların yumurtadan çıktığını tespit ettiklerini ifade eden Açıl, "Kuşların yumurtadan çıktığını ebeveynleri tarafından yürüyerek götürüldüğünü gözlemledik. Bu durumun ardından sahadaki çalışmalarımızı kaldığı yerden devam ettirdik. Kuşların sağlıklı bir şekilde şantiye alanından doğaya karışmasına vesile olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Saha Sorumlusu Şükrü Altürk de kuşun kuluçka döneminden yavruların çıkması sürecine kadar durumu şantiye yetkilileri ile takip ettiklerini ifade ederek, kuşların sağlıklı şekilde bölgeden ayrılmasından mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan