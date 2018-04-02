Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, FETÖ'den Gözaltına Alındı

Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, FETÖ'den Gözaltına Alındı

Şırnak'taki FETÖ soruşturması kapsamında, İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındı.

Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, FETÖ'den Gözaltına Alındı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.

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