Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, FETÖ'den Gözaltına Alındı
Şırnak'taki FETÖ soruşturması kapsamında, İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındı.
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.