Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı

04.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:33
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde asker helikopterin düşmesinin ardından bir kötü haber de Şırnak'tan geldi. Şırnak-Cizre kara yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düşmüştü. Kazada, 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Bu haberin ardından bir üzücü gelişmede Şırnak'ta yaşandı. Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

ASKERLERİMİZİN DURUMU İYİ

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11 ŞEHİDİMİZLE YÜREĞİMİZ YANMIŞTI

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:34:23. #1.15#
title