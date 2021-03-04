Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde asker helikopterin düşmesinin ardından bir kötü haber de Şırnak'tan geldi. Şırnak-Cizre kara yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düşmüştü. Kazada, 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Bu haberin ardından bir üzücü gelişmede Şırnak'ta yaşandı. Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

ASKERLERİMİZİN DURUMU İYİ

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11 ŞEHİDİMİZLE YÜREĞİMİZ YANMIŞTI

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilmişti.