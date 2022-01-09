Şırnak'ta aranan terör şüphelisi Siirt'te yakalandı - Haberler
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Şırnak'ta aranan terör şüphelisi Siirt'te yakalandı

Şırnak'ta aranan terör şüphelisi Siirt'te yakalandı
AA / Nurettin Kilis - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, B.C'yi merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde gözaltına aldı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

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AA / Nurettin Kilis - Son Dakika Haberleri

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