Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği
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Balveren, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneğiŞırnak'ın Balveren beldesi sakinleri, her yıl mart ayının ortalarında baharın gelişini kutlamak için bir araya geliyor.

13.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:22
Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

Şırnak'ın Balveren beldesi sakinleri, her yıl mart ayının ortalarında baharın gelişini kutlamak için bir araya geliyor. 500 yıldır süren geleneksel etkinlikte yüzlerce kişi, yapılan yemekleri yiyip, sergiledikleri yöresel oyunlarla baharın gelişini kutluyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluşuyor. 500 yıldır sürdürdükleri 'Adarok' etkinliğini bu yıl da gerçekleştiren bölge sakinleri, büyük tencerelerle yemek yaptıkları yemekleri yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizildi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluşarak, geçmişi yad edip, baharın gelişini halaylar çekerek, kutladı.

'BU GELENEK BİRLİKTELİĞİMİZİ SAĞLIYOR'

Sürdürdükleri gelenekle bölge halkının bir araya getirilmesini amaçladıklarını anlatan Nurettin Atak, "Balveren beldesinde yıllardır bu gelenek sürdürüyor. Bahar ayı geldiğinde bizler kırlara gelip, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah bu gelenek devam eder. Bu gerçekten güzel bir gelenek. Bu gelenek insanların kaynaşmasına, birlikteliğimizi sağlıyor. Bu bir kardeşlik ilkesidir. Bu kardeşliğin devam etmesi için inşallah bunu daha yıllarca devam ettireceğiz" dedi.

'500 YILDIR BUNU KUTLUYORUZ'

Atalarının 500 yıl önce başlattığı bu geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını anlatan Mesut Artuç ise "Bu buluşmayı 500 yıl önce dedelerimiz. medrese talebeleri ve bütün köy halkı ile beraber gelenek haline getirmiş. Köydeki herkes piknik havasında bir ortamda, hiçbir siyasi amaç taşımamakla beraber imece usulü ile bir şenlik, eğlence yapılıyor. Buraya her aileden, her kesimden hiçbir fark gözetmeksizin herkes gelip, kutlamalara katılıyor. 500 yıla yakındır biz bunu kutluyoruz. Hocalarımız bir yanda sohbet edip, vaazlarda bulunuyorlar. Namaz kılıp, ibadet yapıyorlar. Gençler türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Bu geleneğimizi her sene aynı hafta içerisinde gerçekleştiriyoruz. Burada herkes birbirini kırmadan, incitmeden güzel bir şekilde eğlenir. Yemeğini yer, oyunlar oynar ve güzel bir şekilde evine döner" diye konuştu.

Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

Kaynak: DHA

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Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

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