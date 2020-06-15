ŞIRNAK SİLOPİ Okulun bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Okulun bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacakŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine dağıtılacak.

Okulun bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine dağıtılacak. Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, eğitim ve öğretimin yılının açılmasının ardından öğrencilere serada uygulamalı eğitimin verileceğini ifade söyledi. Silopi ilçesindeki Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, koronavirüs sürecinde eğitime ara verilmesiyle etkinliklerini sürdürmek amacıyla okulun bahçesinde sebze ve meyve üretimine başladı. Hasadı yapılacak sebze ve meyveler okulda eğitim gören çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine dağıtılacak. Okuldaki serada incelemede bulunan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, eğitim ve öğretimin yılının açılmasını ardından öğrencilere uygulamalı eğitimin verileceğini söyledi. Uysal, "Koronavirüs sürecinde okulumuzda uygulama bahçesi oluşturuldu. Öğrencilerin toprakla buluşması, boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amaçlandı. Üretilen sebze ve meyveler ilk etapta yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılacak" dedi. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Kutlu da serada patates, yeşil soğan, kavun, karpuz yetiştireceklerini ifade ederek, amaçlarının aynı zamanda öğrencileri toprakla bütünleştirmek oluğunu söyledi. Kaynak: DHA