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ŞIRNAK SİLOPİ Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı

Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptıŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi temassız gerçekleştiriliyor.

19.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:25
ŞIRNAK SİLOPİ Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı

Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi temassız gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgınına rağmen sınır kapısında, 1 Mart-16 Nisan'da, ticari amaçla 83 bin 170 araç ile giriş ve çıkış yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 Mart 2020'den itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor. Habur Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, mart ayında Irak'tan yurda 27 bin 767 yük taşınan araçla giriş yapılırken, Türkiye'den Irak'a 20 bin 898 araçla yük taşındı. 1- 16 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye yük taşınan araç sayısı 16 bin 293, ülkeden çıkış yapılan araç sayısı ise 18 bin 712 oldu.

HABUR'DA DORSE DEĞİŞİMİ VE DEZENFEKSİYON İŞLEMİ

Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasında temassız ticaret, 3 noktada 3 farklı şekilde yapılıyor. Burada gümrük personelinin yanı sıra Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Şoför değişimi yapılan birinci köprüde Türk şoförler, araçlarını belli bir noktaya kadar sürüyor. Şoför araçtan indikten sonra görevlilerce ilaçlama yapılıyor ardından köprüde hazır bekleyen aynı firmaya ait Iraklı şoför, araca binerek karşıya geçiriyor. İkinci tampon bölgede ise Türk şoförler, dorselerini belirli bir sıraya göre dizerek ayrılıyor. Köprüde bekleyen Iraklı şoförler, sırayla gelerek araçlarına dorseyi monte edip, tekrar geri dönüyor. Üçüncü nokta da Irak'tan gelen araçlar için ayrılmış durumda. Iraklı şoförler, araçlarını güvenlik noktasına kadar getiriyor ardından araç kontak anahtarını bırakıp yaya olarak köprü üzerinden tekrar geri dönüyor. Araç içinin dezenfekte edilmesinin ardından Türk şoför, dorsenin dezenfekte edileceği noktaya aracı sürüyor. Püskürtme yönetimi ile dorsenin tamamının dezenfekte edilmesinin ardından araçlarla yurda giriş yapılıyor.

SAHRA ÇADIRLARINDA 42 SAĞLIK GÖREVLİSİ

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında gümrük sahası içinde kurulan 22 sahra çadırında 6 ambulans ile 42 sağlık kişilik personeli görev yapıyor. Yabancı uyrukluların yurda girişine izin verilmezken, Irak'tan gelen Türk vatandaşları, sahra çadırlarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli durumlarda ise 24 saat gözetim altında tutulan kişiler, sahra odalarında bekletiliyor.

ŞOFÖRLER, UYGULAMADAN MEMNUN

Irak'a ihracat yapan Türk şoförler, gümrük kapısında yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Temassız ticarette dezenfekte işlemi için sırada bekleyen şoför Resul Ağar, "Habur Sınır Kapısı'nda çok sıkı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Irak'tan gelen şoförlerle aramızda mesafe bulunuyor. Dorseyi bırakıyorlar, biz de takıp dönüyoruz. Daha sonra ilaçlama yapıyorlar. Ondan sonra da gidiyoruz. Bu şekilde yapılan uygulamadan memnunuz" dedi.

Habur Sınır Kapısı'nın Orta Doğu'ya açılan sınır kapısı olma özelliği taşıdığını belirten, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi ve ihracatçı Kemal Palta ise "1 Mart'ta temassız ihracata geçildi. Eskisi gibi olmasa da ibre yukarı doğru seyrediyor. Biz ihracatçılar olarak memnunuz. Bizi en çok memnun eden durum ise Irak'taki piyasayı başka ülkelere kaptırmamaktır. İnşallah daha güzel olacak" diye konuştu.

ŞIRNAK SİLOPİ Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı

Kaynak: DHA

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