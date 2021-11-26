ŞIRNAK'IN YÖRESEL SURYAZLI FALAFEL YEMEĞİ GASTRONOMİ YARIŞMASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI - Haberler
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ŞIRNAK'IN YÖRESEL SURYAZLI FALAFEL YEMEĞİ GASTRONOMİ YARIŞMASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI

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ŞIRNAK'IN YÖRESEL SURYAZLI FALAFEL YEMEĞİ GASTRONOMİ YARIŞMASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Aşçılık ve Pastacılık Yarışmasında hazırladığı Şırnak İlimize özgü olan Yöresel Suryazlı Falafel yemeği ile üniversite öğrencimiz Nurgül Polat altın madalya kazandı.

ŞIRNAK (Habermetre) - Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Aşçılık ve Pastacılık Yarışmasında hazırladığı Şırnak İlimize özgü olan Yöresel Suryazlı Falafel yemeği ile üniversite öğrencimiz Nurgül Polat altın madalya kazandı.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören Nurgül Polat, Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezinde Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Aşçılık ve Pastacılık Yarışmasına Şırnak İlimize özgü Suryazlı Falefel yemeğiyle katıldı.

Türkiye'den önemli gurme ve şeflerin jüriliğini yaptığı ve birçok üniversiteden yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada Nurgül Polat, Üniversiteler Bireysel kategorisinde, hazırlamış olduğu yemek ile altın madalya kazandı.

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