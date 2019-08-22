Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 asker hayatını kaybetti

22.08.2019 09:15

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lıların etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle