Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz asaleten atandı

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Nurettin Yılmaz'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 yıldır Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre görevine asaleten atandı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, görevine asaleten atandığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA