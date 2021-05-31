Şırnak huzurun başkenti oldu, sporcular hiç gidilmeyen dağlarda kamp kurdu

Şırnak huzurun başkenti oldu, sporcular hiç gidilmeyen dağlarda kamp kurdu Devletin başarılı operasyonları sonucu terörün belinin kırılmasının ardından Şırnak'ta doğa sporcuları, hiç gidilmeyen dağların yolunu tutarak trekking yapıp kamp kurdu.

Şırnak huzurun başkenti oldu, sporcular hiç gidilmeyen dağlarda kamp kurdu

ŞIRNAK - Devletin başarılı operasyonları sonucu terörün belinin kırılmasının ardından Şırnak'ta doğa sporcuları, hiç gidilmeyen dağların yolunu tutarak trekking yapıp kamp kurdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri ile sporcular, terörün kökünün kazınmasının ardından dağların yolunu tuttu. Doğa tutkunları, aldıkları izinle beraber ilçenin yüksek rakımlı antik kenti Harguri ve Melisa kalelerinin bulunduğu bölgede trekking yapıp kamp kurdu. Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bölgeye yürüyüş yapıp kamp kuran sporcular 3 gün boyunca burada doğanın keyfini çıkardı.

"Sporcuları ilklerin şehri Şırnak'ta ağırlamak istiyoruz"

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, yıllardır gidemedikleri yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gükçe, "Terör en çok sporu etkilemişti. Eskiden bu doğa harikası olan bölgelere gelemiyorduk. Son yıllarda güvenlik güçlerimizin sayesinde bölgemiz huzurun başkenti oldu. Şırnak ve ilçelerinde artık kamplar kurup sporumuzu geliştiriyoruz. Şırnak genelinde rafting adına bizim takım vardı. Şimdi sayısı arttı. Dağcılık ve doğa sporları konusunda engel çıkıyordu. Ama şimdi her bölgeye gidiyoruz. Aldığımız izinler dahilinde Tanin Tanin Dağları, Faraşin, Kato, Kahnicemet ve Meydan dağları artık bizi bekliyor. 3 gündür kamptayız. Daha öncede Faraşin Yaylasındaydık. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Gelsinler bizimle beraber ilklerin şehri Şırnak'ta kendilerini ağırlamak istiyoruz" dedi.

Sporcu Mehmet Gökçe ise doğaseverleri Beytüşşebap'a davet etti. Gökçe, "Pandemi en çok bizi vurdu. Spordan geri kalmamak için kaç gündür bu bölgedeyiz. Çok güzel herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Fadıl Gökçe ise 30 sporcuyla bir arada olmanın güzel olduğunu söyledi. Fadıl Gökçe, "Eskiden gelemiyorduk buralara, şimdi ise her bölgeye gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ilimizi temsil etmek için müsabakalara katılacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe