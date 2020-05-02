ŞIRNAK Huzur ortamı Beytüşşebap'ta besiciliğe ilgiyi artırdı

Huzur ortamı Beytüşşebap'ta besiciliğe ilgiyi artırdıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ortamı ve yayla yasağının kaldırılmasıyla besiciliğe ilgi arttı.

Huzur ortamı Beytüşşebap'ta besiciliğe ilgiyi artırdı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ortamı ve yayla yasağının kaldırılmasıyla besiciliğe ilgi arttı.

Verimli yaylalarıyla ünlü Beytüşşebap'ta oluşan huzur ve güven ortamı besiciliğin gelişmesini de sağladı. Yıllar önce terör olayları nedeniyle hayvanlarını satıp Beytüşşebap'tan göç eden besiciler, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla köylerine geri döndü.

Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, ilçenin havyan yetiştiriciliğine elverişli olduğunu ifade ederek, huzur ortamının oluşmasıyla bir dönem göç eden besicilerin, dönüşlerinin devam ettiğini söyledi. İlçede 200 kayıtlı besici olduğunu aktaran Aktaş, bu sayının artacağını belirterek, "İlçemizde yıllarca terör örgütü nedeniyle herkes keçi koyun ve büyükbaş hayvanını satarak şehirlere gitmişti. Son yıllarda çok şükür herkes köyüne gelmeye başladı. İlçemizde birçok yayla var. En büyüğü ise Faraşin Yaylası'dır. Bu yüzden büyükbaş hayvan için çok elverişli bir yer. Şimdi kayıtlı 200 çiftçimiz büyükbaş hayvan besliyor. 70 bin küçükbaş hayvan sayımız mevcut. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha çok artacak. İlçe Jandarma Komutanlığımızla sürekli koordineli çalışıyoruz. Şimdiden göçerler ilçeye gelmeye başladı. Misafirlerimizi yapılan kontroller ve aşılar sonrasında yaylalara çıkmalarına izin veriyoruz. Şu an hiçbir yaylamızda yasak yok" dedi.

Kaynak: DHA