Şırnak Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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Şırnak Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferler, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Şırnak Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
05.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:51

ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferler, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle geçici süreyle durdurulan uçak seferleri, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda da uçuşlar, İstanbul'dan Şırnak'a inen uçakla başladı. 130 yolcu ile iniş yapan uçak için su takı töreni düzenlendi. Uçuş ekibi, Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur ve THY İstasyon Şefi Zeki Aktaş tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 'Havalimanı Pandemi Önleme Tedbirleri' kapsamında önlemlerin alındığı görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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