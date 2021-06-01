ŞIRNAK ENGELLİ VE YARALI HAYVANLARIN BAKIMINI ÜSTLENİYOR

ŞIRNAK'ta sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışan Mehmet Bilir (34) sokakta bulduğu engelli ve hasta hayvanların bakımını ve tedavisini üstleniyor.

ŞIRNAK'ta sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışan Mehmet Bilir (34) sokakta bulduğu engelli ve hasta hayvanların bakımını ve tedavisini üstleniyor. Bilir, sağlığına kavuşan hayvanları daha sonra ya sahiplendiriyor ya da doğaya salıyor.

Dicle Mahallesi'nde oturan Mehmet Bilir, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmalarının yanı sıra sokakta bulduğu engelli ve yaralı birçok hayvanın yardımına koşuyor. Daha önce serçe, muhabbet kuşu, bıldırcın, sincap gibi birçok hayvanın bakımını üstlenen Bilir, şimdi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı güvenlik personelinin yol kenarında bulduğu 3 keklik yavrusuna korumaya aldı. Keklik yavrularının bakım ve tedavisiyle ilgilenen Bilir, yavrulara şırınga ile süt ve bebek bisküvisi veriyor.

'ÖZELLİKLE KUŞLAR GELİP BENİ BULUYOR'

Bir taraftan keklik yavrularının tedavisini yapan Bilir, bir yandan da sahibi tarafından terk edilen sultan papağanı ve ayağı sakat olan muhabbet kuşunun bakımını yaptığını ifade ederek, "Sadece keklik değil, daha önce birçok hayvanı sağlığına kavuşturdum. 2 yıldır misafirim olan bir sultan papağanı var. Limon adını verdik. Limon, sahibi tarafından terk edilmiş. Tüylerini yolduğu için, sahibi onu artık istememiş. 2 yıldır ona bakıyorum. Birlikte büyüdük onunla. Yine aynı şekilde sakat bir muhabbet kuşumuz var. Ayağını alçıya alıp, kremledim. Ayağı yaklaşık bir buçuk yıl sonra düzeldi. Şu anda biraz güç kaybı da olsa, tutunabiliyor. Bir şekilde sakat ve yavru hayvanlar, özellikle kuşlar gelip beni buluyor. Şaşırmıyorum artık. Sadece bir sene içinde baykuş, kırlangıç, en az 10 güvercin yavrusu, serçe, sürekli buluyor. Ben de üzerimize düşeni yapıyorum. Onlara belirli bir süre baktıktan sonra ya sahiplendiriyorum ya da doğaya salıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı