Şırnak dağları beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak dağları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnak dağları beyaza büründü Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarda kar etkisini göstermeye başladı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak dağları beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarda Kar etkisini göstermeye başladı. Kel Mehmet ve Tanin dağları beyaz gelinliklerini giydi.

Şırnak'ta sayılı dağlar arasında ismi olan Kel Mehmet ve Tanin dağlarına kar yağdı. 3 bin rakımlı dağlarda etkisini gösteren kar, dağları beyaza bürüdü. Kilometrelerce uzaklıktan görülen dağ zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Alçak kesimli bölgelerde sonbahar havası yaşanırken, yüksek dağlar beyaz gelinliğini giydi.

Şırnak dağları beyaza büründü

Şırnak dağları beyaza büründü

Şırnak dağları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title