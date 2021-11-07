ŞIRNAK (İHA) - Şırnak dağları beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarda Kar etkisini göstermeye başladı. Kel Mehmet ve Tanin dağları beyaz gelinliklerini giydi.

Şırnak'ta sayılı dağlar arasında ismi olan Kel Mehmet ve Tanin dağlarına kar yağdı. 3 bin rakımlı dağlarda etkisini gösteren kar, dağları beyaza bürüdü. Kilometrelerce uzaklıktan görülen dağ zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Alçak kesimli bölgelerde sonbahar havası yaşanırken, yüksek dağlar beyaz gelinliğini giydi.