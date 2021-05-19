ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ
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ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinlikle kutlandı. Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı önünde bir araya gelen çok sayıda kişi Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi. Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat, asker, polis ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde son buldu.

Etkinliği ardından açıklama yapan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, yürüyüşe katılanlara teşekkürlerini iletti.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 19 MAYIS'TA BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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