Şırnak Belediyesince 2 yıl içerisinde hizmete alınan yerler için tören düzenlendi

Şırnak Belediyesince 2 yıl içerisinde hizmete sunulan araç, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı ve semt pazarının hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak Belediyenin 2 yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunduğu 43 araç, 4 taksi durağı, 5 muhtar evi, seyir terası, madenci anıt ve Vakıfkent Mahallesi Semt Pazarı, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in katıldığı törenle açılışı yapıldı.

43 aracın sergilendiği Atatürk Mahallesi park alanında yapılan programda konuşan Vali Pehlivan, hizmete alınan araç ve yerlerin hayırlı olmasını dileyerek, kentte son yıllarda bir dönüşüm ve gelişim süreci yaşandığını söyledi.

Alt ve üst yapıların hızla daha iyi noktaya geldiğini ve yapılan hizmetlerin huzurun yansıması olduğunu aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"İl genelinde 10 bin 155 konut yapıldı. 600 iş yeri, taziye evi, camiler, okullar yeniden yapıldı yapılmaya devam ediyor. İl geneline çok yoğun bir yatırım söz konusu. Buna belediyemizde ziyadesiyle ortak oluyor. Vatandaşlarımıza dokunan onların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar atılıyor. Bir yandan araç gereç ihtiyaçlarının artması, muhtarlara, taksi esnafına dokunan ve onlara hizmet sunan bir yaklaşım içerisinde bu yatırımların hayata geçirilmesi hepimizi memnun etti. Bunların açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da açılı yapılan pazaryeri, taksi durakları, madenci anıtı ve araçların vatandaşın hizmetine sunduklarını,yapılan girişimler sonucunda 43 aracı filolarına ekleyerek araç filolarını genişlettiklerini belirtti.

Yarka, "Şırnaklı hemşerilerimiz müsterih olsun artık belediyemiz hizmet belediyeciliğidir. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için tüm kadromuzla gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor." diye konuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise belediyenin 2 yılda kent için güzel hizmetlerde bulunduğunu işaret ederek, "Biz hizmet belediyeciliği için halkımıza söz vermiştik. Şükürler olsun o sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Bugünkü açılışların çoğu verilen sözlerdi bunları da gerçekleştiği için mutluyuz. Gerek altyapı gerekse üst yapıda Şırnak'ın her geçen gün yaşam kalitesi artıyor. Alt yapı bitti sayılır üst yapı da çalışmalar devam etmektedir. Bundan sonraki çalışmalar şehrin makyajı niteliğindedir. Bunu da belediyemiz en güzel şekilde yapıp kentin yaşam kalitesi ve görseli artacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan