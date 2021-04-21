Şirketler arası Espor turnuvası GGCorp Mayıs ayında kaldığı yerden devam ediyor
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Şirketler arası Espor turnuvası GGCorp Mayıs ayında kaldığı yerden devam ediyor

Şirketler arası Espor turnuvası GGCorp Mayıs ayında kaldığı yerden devam ediyor
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Şirketler arası espor turnuvası olan GGCorp, dördüncü etkinliğiyle Mayıs ayında tekrardan şirket çalışanlarını bir çatı altında buluşturuyor.

Daha önce 50 markadan 600'ü geçen üyelerin yer aldığı organizasyon, 2021'de tamamen online olarak tüm Türkiye'den şirketleri buluşturmaya devam ediyor.

En bilinen 11 oyunda yer alacak turnuvalarda şirketler arası eğlence ortamı online haliyle yapılmaya devam ediliyor. Oyunseverlerin en sevdiği olan Age of Empires II, CS:GO, FIFA gibi bilindik oyunların yanı sıra Dota 2, League of Legends, Rocket League, Valorant, ve PUBG gibi son zamanların en çok oynanan oyunları için bir turnuva ortamı oluşturulacak. Mobil oyuncuları da es geçmeyen GGCorp'ta Clash Royale, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'da şirket çalışanlarını bir araya getirecek.

Takımlarını yanlız bırakmak istemeyen şirketler ve çalışanlar GGCorp'u Twitch, YouTube, ve Facebook'tan takip edebilecekler.

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