Sirkeci Güven Tazeledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşen, AK Parti Kadın Kolları Kongresinde Nesrin Sirkeci yeniden başkanlığa seçildi.

Köşlübağ Düğün Salonunda yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Nesrin Sirkeci,yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığına Birsen Birlik,Divan Başkan Yardımcılığına Hülya Tuncel, Katip üyeliğine Arzu Türk Yılmaz seçildi. Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkan Vekili Ergin Sezen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Biga AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve partililer katıldı. AK Parti Biga İlçe Teşkilatı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde konuşan Başkan Sirkeci,"Türkiye'nin en büyük kadın hareketini Biga'mızda temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biga'da 3 bin 500 kadın üyemiz ile her geçen gün büyüyen ve genişleyen bir aileyiz. Burada bizlere düşen sorumluluk 2019 da yapılacak olan yerel ve genel seçimlerde durmadan ve yorulmadan yola devam etmektir. Öncelikli hedefimiz yapılacak olan yerel seçimlerde Biga'mızı tekrar AK belediyeciliğe kavuşturmaktır. Kadın sürece müdahil olmadan ülke aydınlığa ulaşamaz kadınlar sürece müdahil olacak ve Biga'mız tekrar aklanacaktır" dedi. AK Parti Biga Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi sonrasında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Fethiye Saka, Elif Mumcu,F.Çiğdem Arslan,Ayşe Bacak,Gülşen Akbaş,Nurten Kaya,Neriman Kaptan,Zerrin Akgün,Fatma Uğur,Nazan Gergöz,Ayfer Potur,Oya Mercan,Ayşe Süle, Şerifnur Temiz, Remziye Bal,Kadriye Akgün, Gülhan Kırbaş, Hülya Yongalı, Derya Oruç. - ÇANAKKALE