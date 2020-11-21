Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi
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Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi

21.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:51
Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polisin bir sirke fabrikasında yaptığı aramada 89 ton kaçak şarap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polisin bir sirke fabrikasında yaptığı aramada 89 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları C.N.'nin aracında yaptıkları aramada 85 litre kaçak şarap ele geçirdi. Araştırmayı genişleten polis, şarapların Mürefte Mahallesi'ndeki bir sirke fabrikasında üretildiğini belirledi. Savcılıktan alınan izinle sirke fabrikası ve deposunda yapılan aramada, tanklar içinde, TAPDK üretim ve satış izin belgesi bulunmadan üretildiği belirlenen 9 ton ve satışa hazır 1430 litre kaçak şarap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi
Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi
Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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