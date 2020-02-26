Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

26.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gazeteci Şirin Payzın arasındaki 'koronavirüs' mesajları sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'dan döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem olmadığını öne sürdü.

"İSTANBUL HAVAALANI'NDA ÖNLEM YOK"

Şirin Payzın, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bir şey olmaz mı diyor yönetenler?

AB ülkelerine girişte uçaktan çıkar çıkmaz özel giysileri ve termal tarayıcılarıyla görevliler karşılıyor. Herkese göz kontrolü yapıyorlar. İstanbul Havaalanı 'nda geçtim kontrolü, önlemi hatırlatan bir masa, işaret bile yok.

Bagaj bölümüne giderken bir kamera var. AB'de gibi görevlilerin gözünüze tutup taradığından değil. Fotoğraf makinesi gibi ama etrafında görevli yok? Kameranın gördüğünü kim görüyor? Başka yerden mi okunuyor kamera görüntüleri?"

"GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞABİLİRİZ"

Uçaktan indikten sonra havalimanındaki gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaşan Şirin Payzın'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, Şirin Payzın'ın Twitter'daki mesajını alıntılayarak "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" mesajını paylaştı.

İşte o mesajlar: