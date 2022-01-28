Siri'yi seslendiren kim? Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu kimdir? - Haberler
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Siri'yi seslendiren kim? Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu kimdir?

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Siri'yi seslendiren kim? Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu kimdir?

Siri'yi seslendiren kişi kim? sorusu Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sorulan sorulara verdiği cevaplarla kullanıcılarını keyifli anlar yaşatan ve bir o kadar da yardımsever Siri hakkında Siri'yi seslendiren kim? Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu kimdir? soruları merak ediliyor. İşte cevabı...

Yelda Uğurlu kimdir? sorusu Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sorulan sorulara verdiği cevaplarla kullanıcılarını keyifli anlar yaşatan ve bir o kadar da yardımsever Siri hakkında Siri'yi seslendiren kim? Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu kimdir? soruları merak ediliyor. İşte cevabı...

Türkçe Siri'yi seslendiren kişi, seslendirme uzmanı ve radyocu olan Yelda Uğurlu'dur. Siri'nin en bilinen, orijinal Amerikan sesi, "Samantha" olarak da bilinen "Susan Bennett" tarafından Temmuz 2005'te sağlanmıştır.

Türkçe Siri'yi seslendiren Yelda Uğurlu, radyocu ve seslendirme uzmanıdır.iPhone'lara iOS 8.3 güncellemesi ile gelen Türkçe Siri kısa sürede Türklerin ilgi odağı oldu. Yelda Uğurlu, Türkiye'nin en çok evlenme teklifi alan kadını oldu.

Siri, Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin bir parçasıdır. Bu bilgisayar yazılımı, akıllı kişisel asistan ve bilgi gezginidir. Bu programın amacı, soruları cevaplamak tavsiyelerde bulunmak ve web hizmetlerindeki eylemleri gerçekleştirmektir.

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Apple, Gündem, Teknoloji, Haber

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