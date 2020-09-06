Sırbistan-Türkiye maçına doğru A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi.

Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm dünyada uzun süreden beri pandemi etkisi olduğunu ve futbola ara verildiğini anımsatan Güneş, ulusal liglerin ve milli takım maçlarının yeniden başlamasıyla yeni bir döneme başlandığı kaydetti.

Güneş, milli takım takviminde belli bir tarih olduğunu ve takımı o tarihten önce toplama şansı olmadığını kaydederek, "Aynı zamanda da üç günde bir maç yaparken oyuncuların yıpranma payı da var. Fizik olarak nasıl bir durumda olduklarını da tam bilmeyince onları hem herhangi bir sakatlık vermeden hem de görmek için bu maçta (Sırbistan) da mümkün oldukça değişiklik yapmak durumundayız. Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez. Oyuncularımıza değer verdiğimizi, hem onları görmek istediğimizi hem herhangi bir sakatlık olmadan bu dönemi aşmamız gerektiğini hem de maçları kazanmak için sahaya çıktığımızı gösterir." dedi.

Milli takıma çağrılan her oyuncunun o takımın direkt oyuncusu olmak durumunda olduğunun altını çizen Güneş, "Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlar için yüzde yüz devam eder diye bir düşünce yok." diye konuştu.

Güneş, Macaristan maçına göre yarın akşam daha değişik bir kadro çıkaracağını aktararak, "Oldukça değişiklik yapacağız. Çünkü eldeki oyunculardan bazıları sakatlıktan yeni geldi. Merih (Demiral) bunlardan bir tanesi ve ilk defa 90 dakika oynadı. Sağlık olarak bir sorunu yok ama üst üste maç ne olur? Yine yorgun olanlar var. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Macaristan maçı, olumsuzlukları fazla olduğu bir maçtı"

Macaristan maçının oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktığını vurgulayan Güneş, "Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil." dedi.

Güneş, Macaristan'ın oyun olarak da sahaya hakim olduğunu belirterek, "Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız ve doğru örneklerimiz çok azdı. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı." yorumunu yaptı.

Sırbistan'ın oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı olduğunun altını çizen Güneş, Süper Lig takımlarında oynayan Danijel Aleksic ve Adem Ljajic'in de rakibin son derece yetenekli isimleri arasında yer aldığını aktardı.

Güneş, Sırbistan'ın Avrupa'nın üst seviye liglerinde forma giyen 35 oyuncusu bulunduğunu ve bunların toplam değerinin 420 milyon avro olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Güçlü bir takım bizi bekliyor. Zor bir maç olacak. Onlar da ilk maçta Rusya maçında etkili oynadılar, ama Rusya 3-1 maçı aldı. Bu tip maçlarda neyin ne olacağı belli olmuyor. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu. Rusya zorlandı, ama kazandı. Biz de yarınki müsabakaya çıktığımız zaman kazanmak isteyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz."

Güneş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinerek, "Pandemi hem ülkemizde hem de dünyada artarak devam ediyor. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün toplantıya baktığımızda yalnızlık hissediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Futbol takımlarının oyunu önemli ama sağlık daha da önemli. Bütün dünyadaki insanlara sağlık ve mutluluk diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Kabak: "Bu maçı kazanmak istiyoruz"

Milli futbolcu Ozan Kabak ise Sırbistan'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirterek, "Yaptığımız analizlerde gördüğümüz gibi hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

UEFA Uluslar Ligi'nin resmi bir turnuva olduğunu ve her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Kabak, "Resmi bir turnuva olması bir tık daha fazla konsantre olmamıza neden oldu. Bu maçlar Avrupa Şampiyonası'na daha hazır bir şekilde çıkmamızı sağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nın salgın nedeniyle ertelenmesinin Türkiye için olumlu olduğunu söyleyen Kabak, "Çünkü sakat olan arkadaşlarımız var. Onlar da inşallah seneye bizlerle birlikte olacak." dedi.

Kaynak: AA