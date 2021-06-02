Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı

Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Sancak'ta faaliyet gösteren insani yardım derneği Svetionik, bölgedeki yardım kuruluşlarının da katılımıyla başlattığı yadım kampanyasıyla İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) acil yardım kampanyasına dahil oldu.

Svetionik Derneği Başkanı Mirza Alickovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaşayan birçok Filistinlinin evsiz kaldığını anımsatarak İslam aleminin Filistinlilere yardım eli uzatması gerektiğini söyledi.

Toplanan yardımın gıda ve ilaç temininin yanı sıra yıkılan evlerin onarımı için de kullanılacağını aktaran Alickovic, "Kampanya kapsamında toplanacak para, Gazze Şeridi'nde temsilciliği bulunan İDDEF aracılığıyla Filistinlilere ulaştırılacak." diye konuştu.

Alickovic, bu kampanyayla Filistinlilere yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirerek Sancak halkına, "Filistin için tek yürek olma" çağrısı yaptı.

Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Son dakika! İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 16:01:48. #1.13#

title