Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Filistin'e yardım kampanyası başlatıldı

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Sancak'ta faaliyet gösteren insani yardım derneği Svetionik, bölgedeki yardım kuruluşlarının da katılımıyla başlattığı yadım kampanyasıyla İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) acil yardım kampanyasına dahil oldu.

Svetionik Derneği Başkanı Mirza Alickovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaşayan birçok Filistinlinin evsiz kaldığını anımsatarak İslam aleminin Filistinlilere yardım eli uzatması gerektiğini söyledi.

Toplanan yardımın gıda ve ilaç temininin yanı sıra yıkılan evlerin onarımı için de kullanılacağını aktaran Alickovic, "Kampanya kapsamında toplanacak para, Gazze Şeridi'nde temsilciliği bulunan İDDEF aracılığıyla Filistinlilere ulaştırılacak." diye konuştu.

Alickovic, bu kampanyayla Filistinlilere yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirerek Sancak halkına, "Filistin için tek yürek olma" çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin