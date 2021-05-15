Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Sancak Demokratik Partisi tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar, uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, bugün Filistinliler için toplanmaktan gurur duyduğunu dile getirerek Filistin halkı için her zaman dua ettiklerini söyledi.

Sırbistan'dan Gorana ile evli olan Gazzeli Samir Khouitar de kız kardeşinin Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan bir binada yaşadığını ifade ederek tüm Filistinlilere dayanışma mesajı gönderdiğini belirtti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija