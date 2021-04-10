Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği medyada çıkan aşı reklamlarına karşı uyarıda bulundu
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Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği medyada çıkan aşı reklamlarına karşı uyarıda bulundu

Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği medyada çıkan aşı reklamlarına karşı uyarıda bulundu

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkede oturma izni olmayan yabancıların aşı olmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkede oturma izni olmayan yabancıların aşı olmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Sırbistan'ın mart ayının son haftasında komşu ülke vatandaşlarına online randevu alarak aşı merkezlerine gelip Kovid-19 aşısı olma imkanı sunmasının ardından, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan'da aşılanabileceğine ilişkin reklamlar yer almaya başladı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan'da aşı olmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Sırbistan'ın şu anda kendi vatandaşlarının aşılanmasına odaklandığı ve şimdiye kadar olduğu gibi salgınla mücadelede tüm dostlarına ve komşu ülkelere yardım etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Çok sayıda başvuruya dayanarak, e-Devlet aracılığıyla Sırbistan'da aşıya ilgi duyduklarını ifade eden yabancı vatandaşlara, aşı tarihi ve yeri ile birlikte davet ve teyit almadan, kontrol noktalarına tek başlarına gelmemeleri gerektiğini ve kabul edilmeyeceklerini bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Sırbistan'da oturma izni olmayanların aşılama olasılığının bulunması durumunda büyükelçilik tarafından bilgilendirme yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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