Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen programa, Sırbistan'da yaşayan Türk çocuklar katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, program kapsamında, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek onları makamına oturttu.

Aksoy, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ı Belgrad'da kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "23 Nisan cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği tarihi bir gündür. Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir." dedi.

Salgına rağmen, 23 Nisan'ın heyecan, sevinç ve gururla kutlandığına işaret eden Aksoy, "Koronavirüs en çok siz çocukları etkiledi. Okullarınıza gidemediniz. Arkadaşlarınızla oynayamadınız. Sokaklara, parklara çıkamadınız. Ama bu günlerin de geçeceğini unutmayalım." diye konuştu.

Çocukları salgın tedbirlerine uyma konusunda uyaran Aksoy, "Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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