Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, iklim değişikliğiyle mücadelede nükleerin yerinin bilinmediğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeşil enerjiye geçişle ilgili halen cevapları tam olarak bilinmeyen birçok soru olduğunu belirterek, "Nükleer enerjiyi ne yapacağız?" dedi.

Vucic, 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda taahhütlerde bulunmanın önemli olduğunu, dünya liderlerini acil eyleme geçmeye çağıran aktivistlerin öfkesini de anladığını söyledi.

Halen birçok sorunun tam cevaplarının bilinmediğini ifade eden Vucic, "Doğal gazla ilgili ne yapacağız? Nükleer enerjiyi, nükleer santralleri ne yapacağız? Kapatacak mıyız? Yoksa daha fazlasını mı inşa edeceğiz?" diye sordu.

Almanya ve Fransa'nın bu konularda farklı yaklaşımlarının olduğuna işaret eden Vucic, "Ben sadece Avrupa Birliğinden bahsediyorum, Amerika, Çin, Rusya, Avustralya ve diğerlerini saymıyorum bile." dedi.

Tüm bu faaliyetlerin finansmanının nasıl sağlanacağının da diğer kritik konu olduğunu söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Bazı insanlar elimizde trilyonlarca dolar olduğundan bahsediyordu ama bu trilyonlarca doların maliyeti ne? Faiz oranı ne olacak?" ifadesini kullandı.

İnsanların elektrikleri yoksa liderlerini suçlayacaklarını dile getiren Vucic, "Ülkemde yeterince elektrik olmasaydı herkes beni suçlardı." diye konuştu.

Kömürün kullanımdan kaldırılması için yatırıma ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Sırp lider "Yeni yenilenebilir kapasiteler oluşturmadan bunu yapamayız. Bunun için daha fazla paraya ihtiyacımız var. Bu, aşılması gereken bir tür kısır döngü. Bu yüzden bu buluşmalar önemli. Gelecekte daha somut bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum ve o zaman insanlar daha memnun olacaktır." dedi.

Vucic, Türkiye-Sırbistan ilişkilerine de değinerek, her iki ülkenin de yeni yenilenebilir kapasitelere yönelik bazı projelere birlikte yatırım yapabileceğini söyledi.

COP26

200 ülkeden yaklaşık 25 bin delegenin katıldığı COP26'da, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. 2 hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.

Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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