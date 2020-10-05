Sırbistan Başbakanı Brnabic, 2'nci kez hükümeti kurmakla görevlendirildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mevcut başbakan Ana Brnabic'i bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mevcut başbakan Ana Brnabic'i bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 21 Haziran'da yapılan ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifakın kazandığı genel seçimin ardından yeni hükümeti kuracak ismi açıkladı.

Sırp lider, ülkenin ilk kadın başbakanı olan Brnabic'i 2'nci kez hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirterek, "Brnabic, görev süresini yabancı ya da yerel güç merkezlerine yaranmak için kullanmadı, o sadece ülkesinin çıkarları için mücadele verdi." dedi.

Yeni hükümeti kurma görevinin bir kez daha Ana Brnabic'e verilmesinin oy birliğiyle kabul edildiğini aktaran Aleksandar Vucic, Brnabic'ten yeni kabinenin yarısını kadınların oluşturmasını rica ettiğini söyledi.

Vucic, yeni hükümetin öncelikli hedeflerine de değinerek, 3 ana hedefin, ekonomi, sağlık ve savunma alanlarında ülkeyi güçlendirmek olacağını sözlerine ekledi.

Sırbistan'ın ilk kadın ve aynı zamanda ilk eşcinsel başbakanı seçilen Brnabic, 2017 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyor.

Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan seçimde Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı SNS oyların yüzde 60'ını alarak tek başına iktidar olmuş, muhalefetin boykot çağrısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılan seçime katılım yüzde 50 civarında kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija