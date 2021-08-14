Sıra gecelerinin aranan ismi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'daki sıra gecelerinin aranan ismi Mehmet Akif Çekirge tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'daki sıra gecelerinin aranan ismi Mehmet Akif Çekirge tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfalı ses sanatçısı Mehmet Akif Çekirge uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu. Sabah saatlerinde Çekirge'nin yaşam mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Çekirge'nin cenaze namazı Harran Kapı Camiinde kılınıp, Harran kapı aile mezarlığına defnedilecek. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı