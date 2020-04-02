Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı
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Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Ventilatör, Elazığ

Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı

Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleri ile kurulan OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nde korona virüsle mücadele kapsamında sağlıkçılara günlük bin 500'den fazla siper maske üretimine başladı Bir taraftan siper...

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:17
Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı

Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleri ile kurulan OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nde korona virüsle mücadele kapsamında sağlıkçılara günlük bin 500'den fazla siper maske üretimine başladı

Bir taraftan siper üretimi yapılırken, diğer tarafta da ihtiyaç duygulan Solunum Destek Cihazı Ventilatör için de merkezde Ar-Ge çalışmaları başlatıldı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda OSB'de tek çatı altında Türkiye'de ilk defa tüm gerekli makinelerle kurulumu sağlanan Tasarım ve İnovasyon Merkezi, Korana virüs ile mücadele kapsamında da hizmet vermeye başlayarak siper üretiminde seri üretime geçti, solunum cihazı içinde çalışmalara başladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde Fırat Kalkınma Ajansı'nın finansman desteğiyle tek çatı altında Türkiye'de ilk defa tüm gerekli makinelerle Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin kurulumu sağlandı. Merkez Korana virüs ile mücadele kapsamında da hizmet vermeye başladı. 3, 4 ve 5 eksen CNC makineleri ve 3 D yazıcıların bulunduğu merkezde, 2020 TEKNOFEST Roket yarışmaları için çalışan Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, projelerini askıya alarak sağlıkçılar için siperlik maske üretimine geçti. Günlük yaklaşık bin 500 ile 2 bin arasında üretim gerçekleştiren ekip, sağlıkçılara önemli bir destek verdi. Siperlikte seri üretime geçen ekip, şimdi ise solunum cihazı ventilatör için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Çalışma ekibinde yer alan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden İsmet Özen, "Bu yıl 2020 TEKNOFEST Roket yarışmasına katılacaktık. Bunun için toplanmıştık. Çalışmalarımızı yürütürken korona virüsü baş gösterdi. Elimizde üç boyutlu yazıcı olduğu için sosyal medya üzerinden bu maske için talepler oldu. Bu talepleri yerine getirmek için biz 3 D yazıcımızla üretime başladık yalnız talep çok fazla olunca yetiştirememeye başladık. Günlük 6-8 arası bir maske üretimi vardı. Talep de fazla olduğu için bizde talebi karşılamak için yeni bir sistem geliştirerek sağlık çalışanlarımıza burada siperlik maske üretimine geçtik. 8 kişilik roket çalışması yapan bir ekiptik. Şuan ise sağlık çalışanlarına gönüllü olarak maske üretimi yapmaktayız. Günde yaklaşık bin 500-2 bin adet maske üretimi yapmaktayız"dedi.

Devam eden solunum destek cihazı çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Özen," Buranın Ar-Ge merkezi olduğu için üniversitemizin Tıp Fakültesinden ventilatör cihazları ile ilgili bir talep geldi. Ar-Ge birimlerinde ventilatör cihazlarının prototipini üretip bizde milli teknoloji hamlesiyle üretime destek vermeyi hedefliyoruz. Şuanda da burada onun çalışmalarını da yürütmekteyiz"ifadelerini kullandı.

Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı

Kaynak: İHA

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Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı
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