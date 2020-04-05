Siper maske ürettiler Oltu Gençlik Merkezi personeli sağlık çalışanları için bin 500 adet siper maske ürettiler.

Oltu Gençlik Merkezi personeli sağlık çalışanları için bin 500 adet siper maske ürettiler.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Ömer Bektaş yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtmek için siper maske üretimi yaptık. 1500 adet siper maskemizi Erzurum kriz merkezine teslim edeceğiz. Sonra yine böyle bir ihtiyaç olursa bu üretimimize devam edeceğiz. Her zaman sağlıkçılarımızın yanındayız" dedi.

Oltu Gençlik Merkezi güvenlik görevlisi Adem Akyüz ise, "Sağlıkçılarımız için maske üretimi yapıyoruz gerekirse gece gündüz üretim yaparız sağlık çalışanlarının her daim yanındayız" diye konuştu.

Üretimi bitiren personel daha sonra gençlik merkezi önünde alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA