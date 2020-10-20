Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde
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Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde

20.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:29

Geçtiğimiz günlerde evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca şaşkına uğradı. Pizzadaki telin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, firmaya "Siz kafayı yediniz herhalde" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, "Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweeti silerek kafa karıştırdı.

İşte Alya'nın sildiği paylaşım:

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde

ALYA KİMDİR?

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Alya, Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Rising Star yarışmasına katılan Alya, oyunculuk eğitimi de aldı. Eğitimin ardından da Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı ve Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde

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Haber Yorumları (6)
KUZGUN: Olum kız sizinnelinize ne sıkıştırdıda siz bukadar cv yaptınız . Orda okuyamamış buraya gelmiş işte bizimkilerde ortada kız görmesin elleyip ortaya salmışlar . Yok bunu yaptı yok şunu yaptı ben yakından tanıyorum ondan dedim muhabir kardeşşll
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BÜŞRA: Su ve ye alya, sağlığın açısından daha yararlı olur.
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ZELİHA DAŞ: Aynen katılıyorum
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