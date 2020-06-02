Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?
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Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?

Sinyalciler filmi; üç arkadaşın hayatları boyunca sıradan bir iş yapmadan yalanla geçimlerini sürdürmelerinin sonucunun ne kadar ağır olacağını kanıtlar nitelikte. Bu defa sert kayaya denk gelen kafadarlar, cezalarının bedelini yine sahtekarlıkla ödemek zorunda kalırlar. İşte, Sinyalciler filmi detayları...

02.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:23

Sinyalciler 2017 yapımı yerli komedi filmidir. Projenin yönetmenliğini Ahmet Kapucu üstlenirken, yapımcılığı Bilal Kanyoncu yaptı. Senaryosunu Suat Ozkan, Alper Kıvılcım, Özgür Bakar, Bilal Kalyoncu kaleme aldı. Üç kafadarın hikayesinin anlatıldığı Sinyalciler filmi fragmanı haberimizde.

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SİNYALCİLER FİLMİ OYUNCULARI

Yeğeninin ölümüne neden olduğunu düşündüğü üç sinyaciyi yaşadıklarına dahi pişman etmek için kolları sıvayan Hayati amacına ulaşır. Yerli komedi filmi olan Sinyaciler'in oyuncuları arasında: Ayhan Taş, Burak Satıbol, Mahmut Tuncer, Tamer Karadağlı, Cemal Hünal, Erdağ Yenel, Chloe Ortaç, Serkan Kuru, Metin Yıldız, Ceren Kalpakarslan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç yer alıyor.

Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?

SİNYALCİLER KONUSU

Hayati, yeğeninin ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kafadara/sinyalciye büyük bir para cezası keser. Hayatları boyunca birilerinin sırtından geçinmeye alışmış olan Sinyalciler, kesilen cezayı bulup buluşturmak için türlü sahtekarlığın içine düşerler. Son akşam yemeği tablosunu haraç mezat satmaya çalışırken Interpol'ün kucağına düşerler.

Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?
Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?
Sinyalciler filmi konusu nedir? Sinyalciler oyuncuları kim?
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