Sinovac nerenin aşısıdır?
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Sinovac nerenin aşısıdır?

Sinovac nerenin aşısıdır?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, Sinovac nerenin aşısı

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

SİNOVAC NERENİN AŞISI

Sinovac Çin menşeli Koronavirtüs aşısıdır.

İnaktif Aşılar

?Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

?Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

?Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

?Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

?2-8°C'de saklanabilir.

?Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

?Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

?Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

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