Sinovac inaktif mi? Koronavirüs aşısı Sinovac İnactif aşı mı?
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Sinovac inaktif mi? Koronavirüs aşısı Sinovac İnactif aşı mı?

Sinovac inaktif mi? Koronavirüs aşısı Sinovac İnactif aşı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs pandemisi sürecinde aşılar hayatımızın odak noktası haline geldi ve aşılar hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Aşılar konusunda en çok konuşulan konu ise Sinovac inaktif mi, konusu oldu. Peki, Sinovac inaktif mi?

Pandemi sürecinde aşılar konusunda yaşanan tartışmalar vatandaşların covid aşılarına karşı çeşitli araştırımalar yapmasına neden oldu vatandaşlar en çok Sinovac inaktif mi, konusunu merak etti. Peki, Sinovac inaktif mi?

SİNOVAC İNAKTİF Mİ?

Erken dönemde faz III çalışmalarına başlamış beş aşı, üç farklı yöntemle üretilmektedir.

Bu yöntemler:

1.İnaktif Aşılar

?Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

?Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

?Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

?Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

?2-8°C'de saklanabilir.

?Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

?Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

?Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları

?Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.

?Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.

?Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.

?Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.

?Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.

?Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

?mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

?Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

?Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

?Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

?Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

?Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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