Sinovac aşısından sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra duş almak zararlı mı?
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Sinovac aşısından sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra duş almak zararlı mı?

Sinovac aşısından sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra duş almak zararlı mı?
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Türkiye'nin aşı tablosu sonucu toplam aşı 44.463.263 olarak kaydedildi. Peki,Sinovac aşısından sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra duş almak zararlı mı? E-nabız aşı randevusu! Korona aşı randevu! Aşı sonrası spor yapılır mı? Sinovac aşısı nerenin?

Vatandaşlar tarafından aşı sonrası neler yapılması gerektiği merak ediliyor. Sinovac aşısından sonra duş alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra duş almak zararlı mı? Aşı sonrası neler yapılmalı?

SINOVAC AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Uzmanlar aşı sonrasında yapılan duşun herhangi bir yararlı veya zararlı etkisi olmadığı dile getirdi. Aşı yapılan yerin kısa sürede kapanması ve mikrop girme riski ortadan kısa sürede kalkmaktadır.

AŞI VE ÜLKELERİ

Sinovac (Çin merkezli) : Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Biontech (Almanya merkezli) : BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi.

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