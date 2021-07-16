Sinovac aşısı durduruldu mu? Sinovac aşısı bitti mi?
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Sinovac aşısı durduruldu mu? Sinovac aşısı bitti mi?

Sinovac aşısı durduruldu mu? Sinovac aşısı bitti mi?
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Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan serisi hakkında Sinovac aşısı durduruldu mu? sorusunun yanıtı merak edildi.

Sinovac aşısı durduruldu mu? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberlerin ardından merak ediliyor.

SİNOVAC AŞISI DURDURULDU MU?

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızlandırılırken, ülkemizde uygulanan 2 aşıdan biri olan CoronaVac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan B18880035A serisinin kullanımı, 7 Temmuz'da Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla durduruldu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgilendirme geldi.

"2 GÜNLÜK TARİH FARKI VAR"

Genel Müdürlük, aşıların temaslı ve temassız ambalajlarındaki 2 günlük tarih farkının haricinde bir sakıncasının olmadığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

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