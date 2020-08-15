Sinoplu balıkçıların yeni sezona hazırlık heyecanı
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Sinoplu balıkçıların yeni sezona hazırlık heyecanı

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçıların hazırlıkları sürüyor.

15.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:22

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçıların hazırlıkları sürüyor.

Türkiye'nin balıkçılıkta öne çıkan kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar, tekne ve ağlarını onararak yeni umutlarla sezonu açmaya hazırlanıyor.

1 Eylül'deki av sezonuyla "vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, yeni sezonda umutlarını palamut avcılığına bağladı.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, balıkçıların tekne ve ağ onarımlarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

Sıcak havaya rağmen balıkçıların çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Tuncer, "Balıkçı arkadaşlarımız yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorlar. Ağ ve tekne onarımları devam ediyor. İnşallah yeni sezonda çok güzel bir avcılık yapacağız. Özellikle palamut avcılığından umutluyuz." dedi.

"Palamuttan beklentimiz yüksek"

Kentteki tersanede teknelerinin bakımını yapan balıkçılardan Hakan Erol, yeni sezona hazırlandıklarını, yıpranan ağ ve teknelerini onarımdan geçirdiklerini anlattı.

Hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Erol, "1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek denize açılacağız. Sezondan umutluyuz. Özellikle palamut bol olacak gibi gözüküyor. Palamuttan beklentimiz yüksek. Çünkü geçen sezon çok az miktarda palamut avlanmıştı. Hamsi de iyi avcılık verecek inşallah. Biz balıkçıların umudu hiç bitmez." şeklinde konuştu.

Balıkçı Erol Kurt ise geçen sezonunun kendileri açısından pek iyi geçmediğini dile getirdi.

Yeni sezonda daha iyi bir avcılığın olmasını umut ettiklerini söyleyen Kurt, şöyle devam etti:

"Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah şans yanımızda olur ve bu sezon bol bol balık avlarız. Herkesin umudu palamut balığında. O nedenle avcılığı konusunda dikkatli olmalıyız. Yavrulama dönemindeki palamutları avlamazsak deniz bize istediğimizi verecektir. Herkes için inşallah bereketli bir sezon olur."

Sinoplu balıkçıların yeni sezona hazırlık heyecanı

Kaynak: AA

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