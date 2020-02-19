: Sinop yaralı köpeğin okul bahçesindeki kulübesinin kaldırılmasına tepki

19.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:24

Yaralı köpeğin okul bahçesindeki kulübesinin kaldırılmasına tepki

SİNOP'ta hayvansever Nurten Tahmaz, otomobilin çarptığı sokak köpeğine, tedavi ettirdikten sonra, Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kullanılmayan arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine kaldırılmasına karar verilen kulübe, polis ekipleri eşliğinde başka alana alındı. Hayvanseverler ise kulübenin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Sinop'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, hayvansever Nurten Tahmaz tarafından tedavi ettirildi. Tahmaz, köpeğe tedavi sonrası Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin boş arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, arazinin işgal edildiği gerekçesiyle kulübenin kaldırılmasını istedi. Okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan ve polis ekipleri ile görevliler, kulübeyi kaldırarak, köpekle birlikte başka alana götürdü.

Hayvansever Nurten Tahmaz, duruma tepki göstererek, "Köpeği biz yaralı bulduk ve tedavi ettirdik. Evimizin yan tarafında okulun kullanılmayan bir alanı vardı, orada bakalım istedik. Sonra şikayet geldi; köpeğin orayı işgal ettiğini söylediler. Bugün geldiler ve polisle kulübeyi kaldırdılar. Çok üzücü bir olay. Yapılan yanlış. Yaralı köpeği neye dayanarak kaldırdılar, anlamış değilim" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Esra Çakır da "Nurten hanım bize müracaat ederek, köpeğinin polis zoruyla kaldırılacağını söyledi. Ben gittiğimde bütün görevliler oradaydı. Hayvanı oradan zorla çıkardılar. Orası kullanılmayan bir alan ve telle örülüydü. Bir sokak hayvanı bir yeri nasıl işgal edebilir? Kullanılmayan bir yer. Sinop olarak hiç yakışmadı bu durum bize. Bir hayvansever olarak çok üzüldüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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