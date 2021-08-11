Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.