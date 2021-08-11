Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.
Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı