Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor
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Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma görevine devam ettiği belirtildi.

Helikopterlerin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşları, emniyetli yerlere ve hastanelere naklettiği aktarıldı.

Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor
Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor
Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor
Son dakika haber | Sinop ve Kastamonu'da sel bölgesinden kurtarılanlar, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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